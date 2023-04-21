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Коммерческая недвижимость в koinoteta milatou, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
Отель 48 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Коммерческая 16 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,135,000
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок 7934 кв.м. на острове Крит. На участке находится здание 105 кв.м…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается здание с 10 номерами и рестораном в регионе Ласити на Крите. Здание нуждается в ре…
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