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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в koinoteta hagiou antoniou, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Предлагается на продажубизнес площадью 273 кв.м в горной деревне префектуры Лассити. Бизнес …

Параметры недвижимости в koinoteta hagiou antoniou, Греция

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