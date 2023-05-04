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Коммерческая недвижимость с видом на горы в koinoteta exo lakkonion, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продаеться инвестиционый обект не далеко от Айос Николаос, Крит.Общая площадь здания составл…
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