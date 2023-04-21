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Коммерческая недвижимость с бассейном в koinoteta elountas, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
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