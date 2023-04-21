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Коммерческая недвижимость с видом на море в koinoteta elountas, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Отель 17 комнат в Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат в Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнат в Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
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