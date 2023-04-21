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Коммерческая недвижимость с видом на горы в koinoteta elountas, Греция

5 объектов найдено
Отель 17 комнат в Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат в Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнат в Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
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