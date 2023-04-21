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Отели с видом на море в koinoteta elountas, Греция

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3 объекта найдено
Отель 17 комнат в Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат в Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнат в Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
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