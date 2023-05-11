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Коммерческая недвижимость в koinoteta broucha, Греция

3 объекта найдено
Отель 30 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Коммерческая 1 комната в Vrouchas, Греция
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 73,000
Коммерческая 1 комната в Vrouchas, Греция
Коммерческая 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
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