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Коммерческая недвижимость с видом на горы в koinoteta brachasiou, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 5 комнат в Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 425,000
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается коммерческая недвижимость600 м2на Крите. Здание состоит из 8 квартир, которые имею…
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