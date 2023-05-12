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Коммерческая недвижимость с бассейном в Kissamos Municipality, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 29 комнат в Korfalonas, Греция
Коммерческая 29 комнат
Korfalonas, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
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