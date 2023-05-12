Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Kissamos Municipality

Коммерческая недвижимость с видом на горы в Kissamos Municipality, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 29 комнат в Korfalonas, Греция
Коммерческая 29 комнат
Korfalonas, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Коммерческая 1 комната в Tsourouniana, Греция
Коммерческая 1 комната
Tsourouniana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается готовый бизнес, рассчитанный на строительство 4 вилл (1-я вилла полностью готова к…
Отель 5 спален в Платанос, Греция
Отель 5 спален
Платанос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Realting.com
Перейти