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Купить отель в периферийная единица Килкис, Греция

demos kilkis
3
Килкис
3
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3 объекта найдено
Отель 1 комнатав Platania, Греция
Отель 1 комната
Platania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Здание…
Отель 1 комнатав Akritohori, Греция
Отель 1 комната
Akritohori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
Отель 1 комнатав Ano Poroia, Греция
Отель 1 комната
Ano Poroia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
На продажу выставлен трехзвездочный отель площадью 2500 кв.м, расположенный в районе города …

Параметры недвижимости в периферийная единица Килкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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