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Коммерческая недвижимость в Кьятон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 12 спален в kato dimenio, Греция
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
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