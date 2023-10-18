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Коммерческая недвижимость в Кератея, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kouvaras, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kouvaras, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 2400 кв.м. на территории площадью 7820 кв.м. в рай…
€2,00 млн
Realting.com
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