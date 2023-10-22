ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
периферийная единица Кефалиния
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Кефалиния, Греция
коммерческая недвижимость
5
отели
4
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
1
390 м²
3
Продается трехэтажное здание площадью 390 кв.м в Патре. На первом этаже находится 3 гаража и…
€194,376
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция
540 м²
Предлагается на продажу бизнес арендованных комнат в Херсониссосе, Крит. Бизнес 540m² на уча…
€942,311
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Греция
700 м²
Продается инвестиционная недвижимость в Гувесе, которая находится около главной центральной …
€495,953
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
400 м²
1
Предлагается на продажу полуподвальное помещение 400 кв.м. в центральном районе Зографу Объе…
€229,264
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
533 м²
Предлагается на продажу инвестиционное здание, 1984 года строения общей площадью 533 кв.м на…
€793,525
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
770 м²
Продаётся коммерческое помещение площадью 770 кв.м в одном из самых проходимых мест в Каллик…
€862,959
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,76 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
680 м²
Продается помещение под бизнес, общей площадью 680 кв.м. Здание состоит из двух коммерческих…
€991,906
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
1
600 м²
1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
€747,599
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
244 м²
Продаетсямагазин общей площадью 244 квадратных метра на участке площадью 227 квадратных метр…
€691,439
Рекомендовать
Инвестиционная 8 спален с Spalni
Рахони, Греция
8
2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
€130,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
250 м²
1
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
€897,119
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL