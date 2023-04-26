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Отели в периферийная единица Кефалиния, Греция

demos kephallenias
1
Ликсурион
1
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4 объекта найдено
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
€ 325,000
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
Отель 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Отель 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
320 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
Отель 1 комната в Ликсурион, Греция
Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
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