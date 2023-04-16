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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

3 объекта найдено
Отельв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 000 м²
€ 26,600,000
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
300 м²
€ 4,250,000
Вашему вниманию предлагается комплекс из роскошных аппартаментов на одном из известных Кикла…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
225 м²
€ 1,340,000
Продается бизнес площадью 225 кв.м на острове Миконос. Бизнес имеет угловое расположение. Из…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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