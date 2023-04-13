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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Кавала, Греция

Тасос
7
Кринидес
3
Элефтеруполис
3
Лименария
2
3 объекта найдено
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 18 комнатв Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Коммерческая 1 комнатав Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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