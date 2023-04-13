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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Кавала, Греция
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16 объектов найдено
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Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Предлагаем трехэтажное здание на о-ве Тасос общей площадью 360 кв.м. На цокольном этаже нахо…
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся четырёхэтажный бизнес площадью 550 кв.м в центре города Кавала. На первом этаже на…
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается бизнес площадью 312 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море. Н…
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
Коммерческая 1 комната
Лименария, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
Параметры недвижимости в Кавала, Греция
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с бассейном
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