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Купить отель в Кавала, Греция

Тасос
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22 объекта найдено
Отель 14 спаленв Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 спален
Kavala Prefecture, Греция
14 ванных комнат
€ 1,200,000
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
Отель 21 комнатав Скала Потамиас, Греция
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
21 Количество комнат 481 м² 3 Этаж
€ 1,400,000
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
Отель 11 комнатв Скала Потамиас, Греция
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
11 Количество комнат 650 м² 3 Этаж
€ 1,750,000
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
Отель 6 комнатв Sotiras, Греция
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
6 Количество комнат 450 м² 2 Этаж
€ 450,000
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
Отель 17 комнатв Kavala Prefecture, Греция
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
17 Количество комнат 724 м² 7 Этаж
€ 1,200,000
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
Отель 18 комнатв Неа-Перамос, Греция
Отель 18 комнат
Неа-Перамос, Греция
18 Количество комнат 484 м² 4 Этаж
€ 750,000
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
Отель 20 комнатв Nea Iraklitsa, Греция
Отель 20 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
20 Количество комнат 1 225 м² 2 Этаж
€ 1,600,000
Продается гостиница в Неа Ираклице, Элефитер префектуры Кавала, за 1.600.000 € ( Листинг № 1…
Отель 15 комнатв Nea Iraklitsa, Греция
Отель 15 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
15 Количество комнат 650 м²
€ 2,500,000
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
Отель 20 комнатв Nea Iraklitsa, Греция
Отель 20 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
20 Количество комнат 1 ванных комнат 1 225 м² 1 Этаж
€ 1,600,000
Продается гостиница в Неа Ираклице, Элефитер префектуры Кавала, за 1.600.000 € ( Листинг № 7…
Отель 7 комнатв Скала Потамиас, Греция
Отель 7 комнат
Скала Потамиас, Греция
7 Количество комнат 377 м²
€ 1,500,000
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
Отель 12 спаленв Скала Сотирос, Греция
Отель 12 спален
Скала Сотирос, Греция
€ 440,000
Отель в районе Скала Сотирос в Тассосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. и он расположен на …
Отельв Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
€ 3,300,000
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
Отель 19 спаленв Тасос, Греция
Отель 19 спален
Тасос, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 18 комнатв Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Отель 1 комнатав Тасос, Греция
Отель 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
Отель 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отель 1 комнатав Рахони, Греция
Отель 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отель 27 комнатв Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 27 комнат
Chrysi Ammoudia, Греция
27 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
Отель 14 комнатв Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 комнат
Kavala Prefecture, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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