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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Складские помещения
Склады с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
41
Кавала
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Склад
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