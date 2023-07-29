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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Складские помещения
Склады с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
41
Кавала
41
Склад
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