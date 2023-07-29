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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
115
Кавала
115
Тасос
7
Кринидес
3
4 объекта найдено
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 512 м²
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€ 700,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Отель 18 комнат в Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
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