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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
115
Кавала
115
Тасос
7
Кринидес
3
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28 объектов найдено
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
€ 750,000
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2 320 м²
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
€ 2,000,000
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€ 1,350,000
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
€ 350,000
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Коммерческая 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
190 м²
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
€ 550,000
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
312 м²
Продается бизнес площадью 312 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море. Н…
€ 315,000
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Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000
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Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
550 м²
Продаётся четырёхэтажный бизнес площадью 550 кв.м в центре города Кавала. На первом этаже на…
€ 1,200,000
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Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
€ 700,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
300 м²
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
360 м²
Предлагаем трехэтажное здание на о-ве Тасос общей площадью 360 кв.м. На цокольном этаже нахо…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1
3
Предлагаем трехэтажное здание на о-ве Тасос общей площадью 360 кв.м. На цокольном этаже нахо…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
12
5
1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1
1
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
€ 700,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
Продаётся четырёхэтажный бизнес площадью 550 кв.м в центре города Кавала. На первом этаже на…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1
2
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1
1
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
€ 2,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1
1
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
€ 1,700,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
1
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 312 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море. Н…
€ 315,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
4
2
1
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
€ 550,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Лименария, Греция
1
1
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
€ 350,000
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Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
12
1
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€ 1,350,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
€ 2,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
12
1
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
€ 750,000
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Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
€ 1,499,999
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Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
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