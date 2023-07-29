Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Восточная Македония и Фракия
  6. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
15
Кавала
15
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€ 1,700,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 2 000 м²
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
€ 1,492,774
Отель в Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
Площадь 395 м²
Продается бизнес на полуострове Ситония.Здание состоит из 10 квартир, 8 из которых выставлен…
€ 348,314
Отель в Moles Kalyves, Греция
Отель
Moles Kalyves, Греция
Площадь 3 970 м²
Этаж -1
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер. Все номера – апартаменты. Обстановка ном…
€ 4,975,914
Отель 1 комната в Agios Gordios, Греция
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен отель 335 кв.м, расположенный в очень популярном летнем курорте Агиос Г…
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается складовое помещение 248 кв.м в районе Агиос Иоаннис, Афины. Высота потолка составл…
€ 270,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 770 м²
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
€ 1,492,774
Коммерческая 1 комната в Кавури, Греция
Коммерческая 1 комната
Кавури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Магазин находится в прибрежном городке Катаколо.Маленький живописный порт Катаколона был пос…
€ 500,000
Коммерческая в Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
Площадь 208 м²
Property Code: 1513 - FOR SALE Side to side Building of total surface 208 sq.m, on the Gr…
€ 199,000
Отель 1 комната в Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Коммерческая 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
€ 1,100,000
Коммерческая в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Площадь 400 м²
На острове Корфу, в 15 км от столицы продаётся бизнес. На первом этаже расположен ресторан п…
€ 1,492,774

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти