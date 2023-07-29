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Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
115
Кавала
115
Тасос
7
Кринидес
3
22 объекта найдено
Коммерческая в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 320 м²
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
€ 750,000
Коммерческая в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 410 м²
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€ 1,350,000
Коммерческая 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
€ 550,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 318 м²
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€ 430,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 580 м²
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000
Коммерческая в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
€ 400,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 500 м²
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Коммерческая в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 410 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
€ 700,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 560 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€ 1,100,000
Коммерческая 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Chrysi Ammoudia, Греция
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
€ 700,000
Отель 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
€ 1,700,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000
Отель 1 комната в Рахони, Греция
Отель 1 комната
Рахони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€ 430,000
Коммерческая 2 спальни в Скала Марион, Греция
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
€ 550,000
Коммерческая 12 комнат в Принос, Греция
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€ 1,350,000
Коммерческая 12 комнат в Скала Потамиас, Греция
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
€ 750,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

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