ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с бассейном в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Предлагается на продажу бизнес - стоматологическая клиника в самом организованном туристичес…
€ 750,000
Рекомендовать
Коммерческая
Греция, Греция
3 500 м²
Продается бизнес площадью 3500 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Скл…
€ 497,591
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Крит, Греция
320 м²
Продается недвижимость общей площадью 320 кв.м. в районе Ираклион, на Крите. На цокольном эт…
€ 298,555
Рекомендовать
Отель
Греция, Греция
2 500 м²
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€ 3,682,176
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Gomati, Греция
1
1
Продается специально оборудованое помещение, которое может быть использовано в производствен…
€ 900,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 000 м²
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м
€ 2,487,957
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1
1
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
€ 126,000
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
470 м²
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
€ 1,293,738
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален
Афины, Греция
8
1
Продается историческое здание в самом центре Афин, с прекрасным видом на город. Здание нужда…
€ 950,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 36 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Κомме…
€ 235,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
1
1
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
€ 1,950,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16
1
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
€ 790,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
коммерческая недвижимость
отели
офисы
склады
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL