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Инвестиционная недвижимость с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
€ 1,499,999

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

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