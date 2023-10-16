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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Инвестиционная В архив
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8 объектов найдено
Инвестиционная 12 спален в Потос, Греция
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Инвестиционная с гаражом, с хранение в Тасос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
Инвестиционная с садом в Потос, Греция
Инвестиционная с садом
Потос, Греция
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
€320,000
Инвестиционная 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Скала Марион, Греция
Инвестиционная 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Марион, Греция
Количество спален 5
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
€500,000
Инвестиционная 8 спален с Spalni в Рахони, Греция
Инвестиционная 8 спален с Spalni
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
€130,000
Инвестиционная с гаражом, с садом в Большой Принос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с садом
Большой Принос, Греция
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
€200,000
Инвестиционная с Spalni, у моря в Кастро, Греция
Инвестиционная с Spalni, у моря
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
€1,50 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Кавала

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