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Отели с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
20
Кавала
20
Отель В архив
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5 объектов найдено
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 580 м²
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 500 м²
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Отель 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€ 2,000,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€ 450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
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