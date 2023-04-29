Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Складские помещения

Склады с видом на море в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
38
Кринидес
2
Элефтеруполис
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в demos kerkyras, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Уникальное предложение, продается готовый бизнес на острове Корфу. Общая крытая площадь здан…
Отель 1 комната в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат 168 м² Количество этажей 1
€ 440,548
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель в Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
529 м²
€ 2,302,866
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000,000
Продается бизнес площадью 7700 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон отк…
Коммерческая 1 комната в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1479 - Квартира на продажу в Асини Толо за € 90.000. Это 60 кв. Квартира п…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 4,255,295
Продается комбикормовый завод площадью 2000 кв.м. на Крите. Бизнес имеет структурированною п…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 411 м²
€ 2,503,115
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
550 м²
€ 1,742,168
Предлагается на продажу офисное здание, площадью в 550 кв.м. Здание состоит из: Цокольный эт…
Отель 1 комната в biniane, Греция
Отель 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Предлагается на продажу помещение для коммерческого использования, которое находится в центр…
Отель в Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
2 577 м²
€ 3,904,859
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
Коммерческая 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Коммерческая 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Магазин расположен в популярном месте в поселке Фурка. В помещении имеется два туалета и кух…
Realting.com
Перейти