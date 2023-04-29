ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Складские помещения
Склады с видом на море в Kavala Prefecture, Греция
Кавала
38
Кринидес
2
Элефтеруполис
1
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Уникальное предложение, продается готовый бизнес на острове Корфу. Общая крытая площадь здан…
Отель 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат
168 м²
Количество этажей 1
€ 440,548
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
529 м²
€ 2,302,866
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000,000
Продается бизнес площадью 7700 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон отк…
Коммерческая 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1479 - Квартира на продажу в Асини Толо за € 90.000. Это 60 кв. Квартира п…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 4,255,295
Продается комбикормовый завод площадью 2000 кв.м. на Крите. Бизнес имеет структурированною п…
Отель
периферия Крит, Греция
1 411 м²
€ 2,503,115
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
550 м²
€ 1,742,168
Предлагается на продажу офисное здание, площадью в 550 кв.м. Здание состоит из: Цокольный эт…
Отель 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 69,000
Предлагается на продажу помещение для коммерческого использования, которое находится в центр…
Отель
Греция, Греция
2 577 м²
€ 3,904,859
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
Коммерческая 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Магазин расположен в популярном месте в поселке Фурка. В помещении имеется два туалета и кух…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты