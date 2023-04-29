ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Складские помещения
Склады с видом на горы в Kavala Prefecture, Греция
Кавала
38
Кринидес
2
Элефтеруполис
1
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Греция, Греция
130 м²
€ 1,101,371
Продается бизнес в курортном поселке большой проходимости. Бизнес состоит из одного помещени…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Интересное инве…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Коммерческое помещение расположено в центре Афин, рядом с знаменитой гостиницы Хилтон В пеше…
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Отель 27 комнат
Chaniotis, Греция
27 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается гостиница на п-ве Кассандра, Халкидики. Трехэтажная гостиница площадью 400 кв.м со…
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в центре Афин, площадью в 329 кв.м. Помещение…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
450 м²
€ 450,561
Продается двухэтажное коммерческое помещение общей площадью 450 кв.м в городе Катерини. Поме…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая недвижимость продается в самом центре города Салоники, на улице Цимиски
Коммерческая
периферия Крит, Греция
640 м²
€ 851,059
Продается бизнес общей площадью 640 м² в прибрежной зоне в Аиос Николаос на Крите. Здан…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу трехэтажное коммерчесское здание 1.600 кв.м в центре Афин , в районе…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание, состоящее из 6 квартир общей площадью в 30…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты