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Коммерческая недвижимость с бассейном в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
123
Тасос
7
Кринидес
3
Элефтеруполис
3
3 объекта найдено
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 18 комнат в Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
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