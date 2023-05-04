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Коммерческая недвижимость с видом на море в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
122
Тасос
7
Кринидес
3
Элефтеруполис
3
16 объектов найдено
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Коммерческая 5 спален в Chrysi Ammoudia, Греция
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Отель 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коммерческая 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 315,000
Коммерческая 2 спальни в Скала Марион, Греция
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коммерческая 1 комната в Лименария, Греция
Коммерческая 1 комната
Лименария, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Коммерческая 12 комнат в Принос, Греция
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Коммерческая 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 12 комнат в Скала Потамиас, Греция
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 750,000
Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
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