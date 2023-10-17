ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Kavala Prefecture
Other
Коммерческая недвижимость в Kavala Prefecture, Греция
коммерческая недвижимость
120
отели
20
офисы
16
инвестиционная недвижимость
8
склады
46
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Греция, Греция
533 м²
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,18 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Греция, Греция
240 м²
Πредлагаются на продажу Три квартиры в Гувес, Херсониссос.Квартиры имеют общую площадь более…
€478,090
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
275 м²
1
Продается бизнес ресторан, кафе-бар расположенный в туристическом районе Олимпийской Ривьеры…
€380,355
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
130 м²
Предполагается коммерческое офисное помещение расположено в районе Ираклио (Северные пригоро…
€398,408
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
9
3
240 м²
1
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€280,261
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
1
500 м²
4
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
€2,73 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
320 м²
Property of very good construction on a very good road of Vrilissia. Promotional and comfort…
€670,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция, Греция
600 м²
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€1,94 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Греция, Греция
700 м²
Продается инвестиционная недвижимость в Гувесе, которая находится около главной центральной …
€498,011
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
720 м²
Продается промышленное здание площадью 720 кв.м. в регионе Пиерии. Здание состоит из магазин…
€448,209
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лайина, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается би…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция, Греция
320 м²
Продается недвижимость общей площадью 320 кв.м. в районе Ираклион, на Крите. На цокольном эт…
€298,806
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL