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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
123
Тасос
7
Кринидес
3
Элефтеруполис
3
13 объектов найдено
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Коммерческая 5 спален в Chrysi Ammoudia, Греция
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
Отель 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Коммерческая 1 комната в Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отель 1 комната в Рахони, Греция
Отель 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Коммерческая 1 комната в Элефтеруполис, Греция
Коммерческая 1 комната
Элефтеруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 5
€ 700,000
Продаётся комплекс коммерческих помещений площадью 4000 кв.м в Кавале. Комплекс состоит из п…
Коммерческая 2 спальни в Скала Марион, Греция
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
Коммерческая 12 комнат в Принос, Греция
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая 12 комнат в Скала Потамиас, Греция
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
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