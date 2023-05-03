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Отели в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
20
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20 объектов найдено
Отель 14 спален в Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 спален
Kavala Prefecture, Греция
14 ванных комнат
€ 1,200,000
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
Отель 21 комната в Скала Потамиас, Греция
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
21 Количество комнат 481 м² 3 Этаж
€ 1,400,000
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
Отель 11 комнат в Скала Потамиас, Греция
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
11 Количество комнат 650 м² 3 Этаж
€ 1,750,000
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
Отель 6 комнат в Sotiras, Греция
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
6 Количество комнат 450 м² 2 Этаж
€ 450,000
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
Отель 17 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
17 Количество комнат 724 м² 7 Этаж
€ 1,200,000
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
Отель 18 комнат в Неа-Перамос, Греция
Отель 18 комнат
Неа-Перамос, Греция
18 Количество комнат 484 м² 4 Этаж
€ 750,000
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
Отель 15 комнат в Nea Iraklitsa, Греция
Отель 15 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
15 Количество комнат 650 м²
€ 2,500,000
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
Отель 7 комнат в Скала Потамиас, Греция
Отель 7 комнат
Скала Потамиас, Греция
7 Количество комнат 377 м²
€ 1,500,000
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
Отель 12 спален в Скала Сотирос, Греция
Отель 12 спален
Скала Сотирос, Греция
€ 440,000
Отель в районе Скала Сотирос в Тассосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. и он расположен на …
Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
€ 3,300,000
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
Отель 19 спален в Тасос, Греция
Отель 19 спален
Тасос, Греция
€ 900,000
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 18 комнат в Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Отель 1 комната в Тасос, Греция
Отель 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
Отель 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отель 1 комната в Рахони, Греция
Отель 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отель 27 комнат в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 27 комнат
Chrysi Ammoudia, Греция
27 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
Отель 14 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 комнат
Kavala Prefecture, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
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