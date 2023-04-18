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Купить отель в Като Ахая, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
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