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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Катерини
Коммерческая недвижимость с видом на море в Катерини, Греция
Kallithea
20
Коринос
20
Peristasi
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25 объектов найдено
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Отель 27 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
27
5
Цена по запросу
Продается отель площадью 1200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Гостиница имеет угловое расположе…
Отель 16 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
16
5
€ 480,000
Продается отель площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. У…
Отель 9 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
9
2
2
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спален
Peristasi, Греция
15
14
3
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Коммерческая 5 комнат
Коринос, Греция
5
1
€ 373,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
Коммерческая 12 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
12
3
€ 400,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
Коммерческая 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 425,000
Продается бизнес площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. Н…
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
16
3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель 18 комнат
Коринос, Греция
18
4
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Коммерческая 7 спален
Kallithea, Греция
7
5
4/1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
Отель 18 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
18
3
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Отель 90 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
90
3
Цена по запросу
Превосходная гостиница категории 4* звезды в области Пиерия, которая находится у подножия ле…
Отель 24 комнаты
Kallithea, Греция
24
5
Цена по запросу
Продается гостиница в популярном курортном поселке Паралия Катеринис. Гостиница расположена …
Коммерческая 1 комната
Nea Trapezounta, Греция
1
1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный…
Коммерческая 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 360,000
Продается бизнес площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель 8 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
8
3
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отель 17 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
17
4
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отель 20 комнат
Kallithea, Греция
20
3
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Коммерческая 9 комнат
Elatochori, Греция
9
3
€ 450,000
Продается бизнес, 3 идентичных коттеджа в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажные коттеджи …
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 300,000
Продается торговое помещение в туристической зоне Олимпийской Ривьеры. Помещение владеет угл…
Отель 16 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
16
3
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отель 26 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
26
4
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
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