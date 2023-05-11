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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Катерини
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Катерини, Греция
Kallithea
20
Коринос
20
Peristasi
7
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21 объект найдено
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Коммерческая 5 комнат
Peristasi, Греция
5
2
€ 300,000
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Отель 28 комнат
Kallithea, Греция
28
5
€ 1,400,000
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
16
3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Коммерческая 9 комнат
Коринос, Греция
9
1
€ 490,000
Продается бизнес площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
Коммерческая 7 спален
Kallithea, Греция
7
5
4/1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
Коммерческая 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается функционирующий бизнес под Аквапарк в Олимпийской ривьере. Аквапарк продается полн…
Отель 90 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
90
3
Цена по запросу
Превосходная гостиница категории 4* звезды в области Пиерия, которая находится у подножия ле…
Отель 24 комнаты
Kallithea, Греция
24
5
Цена по запросу
Продается гостиница в популярном курортном поселке Паралия Катеринис. Гостиница расположена …
Коммерческая 1 комната
Kato Agios Ioannis, Греция
1
1
€ 950,000
Продается здание с угловым размещением общей площадью 300 кв.м. в центре города Катерини. Зд…
Коммерческая 1 комната
Nea Trapezounta, Греция
1
1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 2000 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный…
Отель 1 комната
Elatochori, Греция
1
2
€ 1,600,000
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отель 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 800,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Отель 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отель 17 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
17
4
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Коммерческая 1 комната
Neo Keramidi, Греция
1
1
€ 80,000
Продается помещение площадью 150 кв.м. в городе Катерини. Помещение состоит из офиса, санузл…
Отель 25 комнат
Nea Chrani, Греция
25
4
€ 1,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
Отель 16 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
16
3
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отель 21 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
21
4
€ 870,000
Продается пятиэтажная гостиница в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. На первом э…
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