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Отели с бассейном в Катерини, Греция

Kallithea
10
Коринос
10
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2 объекта найдено
Отель 105 комнат в Коринос, Греция
Отель 105 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 105
Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в стадии строительства на первой береговой линии курортного городка в ре…
Отель 30 комнат в Kallithea, Греция
Отель 30 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 4
€ 750,000
ВНИМАНИЕ СКИДКИ! Новая цена 750,000 евро от начальной 1.100.000 евро! Продается отель в реги…
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