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Отели с видом на море в Катерини, Греция

Kallithea
10
Коринос
10
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17 объектов найдено
Отель 27 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 27 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 27
Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается отель площадью 1200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Гостиница имеет угловое расположе…
Отель 16 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 16 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 5
€ 480,000
Продается отель площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. У…
Отель 9 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 9 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спален в Peristasi, Греция
Отель 14 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Количество этажей 3
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Отель 16 комнат в Коринос, Греция
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель 18 комнат в Коринос, Греция
Отель 18 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 4
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отель 18 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 18 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отель 1 комната в Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Отель 90 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 90 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 90
Количество этажей 3
Цена по запросу
Превосходная гостиница категории 4* звезды в области Пиерия, которая находится у подножия ле…
Отель 24 комнаты в Kallithea, Греция
Отель 24 комнаты
Kallithea, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в популярном курортном поселке Паралия Катеринис. Гостиница расположена …
Отель 1 комната в Коринос, Греция
Отель 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель 8 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 8 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отель 17 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 17 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 4
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отель 20 комнат в Kallithea, Греция
Отель 20 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 3
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель 16 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 16 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отель 26 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 26 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 26
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
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