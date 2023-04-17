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Купить отель с видом на горы в периферийная единица Кастория, Греция

Кастория
2
дим Кастория
2
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
Отель 1 комнатав Panorama, Греция
Отель 1 комната
Panorama, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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