Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Касандрия, Греция

12 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Коммерческая 1 комнатав Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаются два здания на берегу Эгейского моря. Здания сотоят из одного этажа, каждое по 60 к…
Коммерческая 1 комнатав Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет …
Отель 1 комнатав Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Коммерческая 1 комнатав Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комнатав Касандрия, Греция
Коммерческая 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся бизнес площадью 47 кв.м. в уютном посёлке, с чистейшим пляжем. Здание располагаетс…
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 640 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается бизнес площадью 99 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается бизнес площадью 99 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается бизнес площадью 99 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается бизнес площадью 99 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет …
Коммерческая 1 комнатав Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Realting.com
Перейти