Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия
  7. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на море в Касандрия, Греция

Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Koutouloufari, Греция
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 934,339
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
Коммерческая 1 комнатав Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 147,527
Продается бизнес площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
Отель 26 спаленв Chaniotis, Греция
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
26 Количество комнат 1 250 м² -1 Этаж
€ 4,247,244
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
360 м²
€ 296,319
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, расположен в Не…
Коммерческая 1 комнатав Chaniotis, Греция
Коммерческая 1 комната
Chaniotis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 59,011
Продается бизнес площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
272 м²
€ 543,252
Продается бизнес площадью 272 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
5 756 м²
€ 11,358,908
Продается бизнес площадью 5756 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
Коммерческая 1 комнатав Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 98,351
Двухуровневое коммерческое помещение в центре города Ханья. Объект имеет два входа: на перво…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 314,725
Предлагается к продаже квартира на втором этаже, разделенная на 5 студий и одну прачечную ко…
Отель 1 комнатав периферия Крит, Греция
Отель 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 691,412
Продается здание площадью 600 кв.м на острове Крит
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 414,847
Продается четырехэтажное здание в курортном поселке Пиерии. Здание состоит из магазина на пе…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
420 м²
€ 987,731
Продаётся коммерческое помещение 210 кв.м. на полуострове Ситония. Помещение функционирует к…
Realting.com
Перейти