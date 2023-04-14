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Купить производственное здание в Касандрия, Греция

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3 объекта найдено
Производствов Kallithea, Греция
Производство
Kallithea, Греция
4 477 м²
€ 120,000
Property Code. 3-1177 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Afitos for €120.000 . Discover th…
Производствов Касандрия, Греция
Производство
Касандрия, Греция
6 605 м²
€ 320,000
Property Code. 3-1147 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Kassandreia for €320.000 . Discov…
Производствов Kallithea, Греция
Производство
Kallithea, Греция
750 м²
€ 135,000
Property Code. 3-1135 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Afitos for €135.000 . Discover th…
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