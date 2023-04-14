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Купить отель с бассейном в Касандрия, Греция

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7 объектов найдено
Отельв Fourka, Греция
Отель
Fourka, Греция
1 500 м² -1 Этаж
€ 6,000,000
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
Отельв Kallithea, Греция
Отель
Kallithea, Греция
300 м² -1 Этаж
€ 370,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
Отель 15 комнатв Fourka, Греция
Отель 15 комнат
Fourka, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 288 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Гостиница име…
Отель 124 комнатыв Fourka, Греция
Отель 124 комнаты
Fourka, Греция
124 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница 5* на первой линии от моря в одном из красивейших районов п-ова Кассандр…
Отель 47 комнатв Fourka, Греция
Отель 47 комнат
Fourka, Греция
47 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отель 39 комнатв Fourka, Греция
Отель 39 комнат
Fourka, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается гостиница в одном из самых престижных поселков п-ова Кассандра. На территории площ…
Отель 2 спальнив Kallithea, Греция
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
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