Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия
  7. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Касандрия, Греция

Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Отель 1 комнатав Касандрия, Греция
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
Realting.com
Перейти