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Отели с видом на горы в периферийная единица Карпатос, Греция

коммерческая недвижимость
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Отель В архив
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3 объекта найдено
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 1 300 м²
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€2,00 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 160 м²
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
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