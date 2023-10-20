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Коммерческая
Греция
периферийная единица Карпатос
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Карпатос, Греция
отели
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10 объектов найдено
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Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
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Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 000 м²
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€2,00 млн
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Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
160 м²
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывает…
€1,000,000
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Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
420 м²
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
€750,000
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Коммерческая 2 спальни с парковкой
периферия Южные Эгейские острова, Греция
2
250 м²
Продается бизнес площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. У объекта есть ка…
€350,000
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Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
740 м²
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
€1,10 млн
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Коммерческая с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
280 м²
На участке 7 150 кв.м. в г.Иериссос, п-ов Афон - Халкидики будут построены 4 коттеджа. 3 одн…
€1,10 млн
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Коммерческая с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
120 м²
На продажу выставлено коммерческое помещение 120 кв.м., расположенное на 1 береговой линии в…
€1,20 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Kasos, Греция
1
560 м²
1
Вашему вниманию предлагается готовый проект строительства трехзвездочного отеля на острове К…
€500,000
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